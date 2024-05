Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 maggio 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 maggio 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buon weekend. Luna dissonante questo sabato e domenica vi porta qualche piccolo problema da superare, ma la vostra energia è al massimo e non temete nulla. Solo non strafate, godetevi un pò di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Toro

Cari toro, queste stelle per voi sono sempre più a favore: cambiamenti, trasformazioni e miglioramenti, se avete discusso con qualcuno è stato giusto affrontare i problemi, finalmente avete le idee chiare sulle collaborazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, per voi questo è un cielo di gran recupero: creatività, voglia di fare, siete favoriti sia nelle iniziative professionali, accompagnate dalla fortuna che a breve, in amore. Preparatevi in vista del 23 maggio quando arriverà Venere nel segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, con questa luna nel segno il vostro weekend sarà soddisfacente per quello a cui tente di più: le emozioni.Finalmente riuscite a mettere gli impegni lavorativi da parte e a dedicarvi ad affetti, famiglia e amici: la vostra vera felicità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Leone

Cari leone, attenzione al fisico perchè in questo periodo siete veramente provati, avete i nervi tesi e l'energia scarseggia. Lo stress è molto quindi non tirate la corda: rallentate e rimandate a giugno le cose più importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, guardatevi attorno: figli, parenti, casa vi chiedono di caricarvi tante responsabilità. Voi siete abituati a trainare la carretta e non vi lamentate mai ma è giusto anche riuscire a tirare un pò il fiato. Chiarimenti in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, finalmente scegliete di regalarvi un pò di leggerezza, e siete pronti a volare alto e a mettere voi stessi al primo posto. E' la più importante decisione per ripartire e avviare la vostra rinascita. Poi, a fine mese, avrete dalla vostra anche una venere stupenda.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, siete ultra polemici in questi giorni ma questo weekend vi da una tregua, questa bella luna luna vi rende più lucidi e comprensivi. Ricordate sempre che la miglior vendetta è l'indifferenza, andate oltre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, cosa volete fare nei prossimi giorni? Maggio si chiude con qualche opposizione e voi vi sfogherete e parlerete finalmente chiaro, in particolare sul lavoro, dove siete ogni giorno più insofferenti, ma è veramente così o siete voi a vedere tutto nero?

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, maggio per voi continua ad essere il mese delle vittorie e vi regala molte soddisfazioni, con questa luna opposta però, nel weekend vorrete starvene per conto vostro, godervi un pò di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, queste per voi sono giornate in cui mantenere la calma non è affatto facile. Fino alla prossima settimana ci vuole molto autocontrollo perchè c'è pericolo di burrasca. Anche in amore, ora rischiate di fare il patatrac, rimandate i chiarimenti a giugno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 maggio 2024: Pesci

Cari pesci,sentimenti premiati, maggio si chiude in bellezza. Molti di voi stanno godendo di un buon momento sul lavoro, quindi cercate di focalizzarvi sui vostri obiettivi, forse sono in arrivo scelte difficili da fare ma voi deciderete per il meglio. Non abbiate paura, se serve, di cambiare strada.