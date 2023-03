Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, oggi aspettatevi di vivere bellissime emozioni. Attenzione solo ai modi con cui vi rivolgerete al partner perché potrebbe offendersi per qualche parola di troppo. Sul lavoro arrivano cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2023: Toro

Cari toro, le stelle parlano di belle notizie sul fronte amoroso in questo weekend quindi cercate di organizzare qualcosa di bello con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, dopo lo stress arriva un momento di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, non sottovalutate i nuovi incontri perché potrebbero sorprendervi. Per quanto riguarda il lavoro, nonostante il momento difficile che state vivendo, arriveranno le prime soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, state vivendo qualche piccolo dramma d'amore ma, sotto sotto, a voi piace così. Sul lavoro attenzione perché c'è qualche dubbio.



