Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore tirate fuori un po' di positività perché ultimamente siete stati un po' troppo pensierosi. Sul lavoro è il momento di fare delle scelte importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2022: Toro

Cari toro, se siete interessati a qualcuno non esitate a fare la prima mossa. Sul lavoro tutto bene ma bisogna stare un po' attenti ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, attenzione in amore perché le stelle parlano di qualche battibecco con il partner. Sul lavoro bisogna stringere i denti soprattutto durante le avversità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore ci vuole la massima attenzione a dosare bene le parole verso il partner che potrebbe arrabbiarsi con un nulla. Sul lavoro c'è qualche ostacolo da dover superare.



