Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore meglio dimenticare il passato e pensare al futuro perché Venere è favorevole e dà una mano a guardare avanti. Sul lavoro sentite una grande voglia di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Toro

Cari toro, molto meglio la situazione amorosa di questo periodo con l'amore in ripresa. Sul lavoro c'è un recupero sia negli affari che nei rapporti con capi e colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, cercate di evitare i conflitti d'amore in questa giornata anche perché potrebbero esserci ripensamenti sul vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro meglio rimandare gli impegni e non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, questa è una giornata interessante per l'amore e se è nata una nuova storia portatela avanti perché potrebbe diventare importante. Sul lavoro c'è nervosismo quindi attenzione.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 11 ottobre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione