Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, questo martedì con Venere opposta porta qualche disturbo nella coppia quindi tirate fuori tutta la vostra pazienza. Sul lavoro potrebbero esserci momenti difficili, forse sarebbe meglio iniziare a guardare altrove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è qualcosa che non sta funzionando. Sul lavoro, invece, sarebbe meglio affrontare i problemi con coraggio e fermezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore evitate di polemizzare troppo con il partner e sul lavoro con questa bella luna si può fare qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, se siete in coppia da molto tempo potreste dover affrontare qualche piccola discussione. Sul lavoro? C'è tanta stanchezza.



