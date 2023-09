Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 11 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, se in campo lavorativo bisogna ricaricare le pile e ripartire, molti più segnali positivi arrivano nei rapporti sentimentali. Ma sono i rapporti interpersonali in generale - amicizia, famiglia - a rafforzare le attuali giornate. Occhio alla forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2023: Toro

Cari toro, nonostante una Luna dissonante e un inizio settimana faticoso, sono previste soddisfazioni in ambito lavorativo - con progetti lavorativi che attendono una partenza - e programmi con i partner in grado di offrire momenti piacevoli. Superabili per le coppie compatte eventuali grattacapi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, momento cruciale di un anno importante: la favorevole Luna suggerisce di rafforzare i rapporti personali: c'è una strada favorevole che dovrebbe farvi capire, nelle prossime settimane, l'importanza di alcune persone che vi circondano (si parla di amore, ma anche di amicizia).

Oroscopo Paolo Fox oggi 11 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, il quadro generale è abbastanza positivo e a ben vedere anche l'inizio del 2024 sarà promettente. Purtroppo ci sono alcune vicende di carattere amoroso non facili da superare. A partire da giovedì sarà necessario recuperare fisicamente e fare un po' di ordine nei progetti professionali.



