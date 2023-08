Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, negli ultimi due mesi l'agitazione è stata tanta ma ora avete una grande voglia di riprendere quota. Questo è il momento di capire cosa fare nel futuro dal punto di vista lavorativo ma anche sentimentale. Siete voi a fare il bello e cattivo tempo. Se in amore non siete felici con qualcuno, cambiate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2023: Toro

Cari toro, stelle nervose per l'amore. Avete avuto ripensamenti e non avete voglia di buttarvi in nuovi incontri. Amate la vita tranquilla quindi in questo momento state facendo di tutto per stare alla larga dalle complicazioni. Sul lavoro ci sono cose da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione sul lavoro perché alcune trattative subiranno ritardi. Questo, però, resta comunque un periodo interessante ma meglio non fare azzardi economici. In amore con una splendida Venere e un ottimo sole le cose andranno alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, in amore avete bisogno di più conferme e siete in attesa anche di una risposta sul lavoro. Dal punto di vista professionale avete voglia di fare altro o tornare a fare cose che facevate prima. La luna nel segno porta qualche ripensamento.



