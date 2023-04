Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata vi vede un po' agitati in amore, bisognerà chiarire tutto ciò che non sta funzionando con il partner per evitare che diventi un problema troppo grosso. Sul lavoro tirate fuori un po' di calma e diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2023: Toro

Cari toro, arriva un bel momento di serenità in amore da godersi appieno. Sul lavoro meglio prendere le cose con un po' più di leggerezza e lasciatevi sorprendere dalle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, la giornata di oggi vi vede un po' pensierosi, tutta colpa di un momento di lontananza dal partner. Sul lavoro è un momento di stasi ma tra un po' potrete cogliere i frutti del successo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, in amore vanno prese delle decisioni importanti. Basta rimandare. Per quanto riguarda la sfera professionale, invece, è arrivato il momento di ricominciare con una nuova grinta.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione