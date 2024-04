Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024, le previsioni segno per segno

osa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 aprile 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata che ci porterà al weekend con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più fortunati e amati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti e che dovranno agire con maggiore prudenza in questo venerdì. Scopriamolo quindi l’oroscopo di Paolo Fox di ogg i 12 aprile 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni utili di massima su cosa aspettarci da questa nuova giornata. Come andrà questo inizio di weekend per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Scopriamolo nel dettaglio, con tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, le situazioni che nascono ora sono fortunate ma anche imprevedibili. Gli avvenimenti si susseguono in un modo molto veloce che è difficile stargli appresso, ma sono eventi positivi. In arrivo un weekend che si rivelerà importante per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Toro

Cari toro, gli ultimi mesi sono stati importanti per capire come cambiare la vostra vita e sopratutto per accettare i cambiamenti. Se ci sono dispute, contrasti, seve tagliare. Sabato e domenica saranno giornate di recupero per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, serenità, determinazione, avere venere, mercurio e sole dalla vostra parte è molto importante. Se a marzo avete vissuto disagio o crisi in amore, guardate avanti. Avete accumulato proprio per queste tensioni molto stress ed è ora di liberarsene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, sentirsi frastornati dopo questo inizio di aprile difficili è normale. Nel pomeriggio la luna entra nel segno e alimenta i vostri dubbi e le vostre indecisioni. Avete la tentazione di mollare su molti fronti, ma tenete duro. E mettete in conto che stasera l'umore srà ballerino.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Leone

Cari Leone, questa gran carica di energia non va sprecata, va indirizzata bene. In questi giorni hai dalla tua una forza eccezionale che va incanalata per un obiettivo: una sfida, una competizione. Chi è stato a lungo indeciso in amore ora sa cosa scegliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, in arrivo un bel weekend a partire da questa sera. Pur di risolvere un problema che si trascina da troppo tempo potresti arrivare a fare scelte drastiche. Marte porta inquietudine interiore e questo può essere anche un aspetto positivo se ti permette di scavare dentro di te. Cambiamenti in vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, le forti opposizioni planetarie si stanno pian piano allentando. Attenzione però perchè c'è ancora qualcuno che vi vuole manipolare, ma voi vi farete ben sentire. Questo weekend la forma fisica non è al top, ma da lunedì si riparte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, questo weekend nasce bene, con la luna in un'aspetto bellissimo fino a domenica. Io fossi in voi privilegerei l'amore, e se non c'è datevi da fare per andarvelo a cercare. Anche l'amicizia potrà portare belle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, l'insofferenza in voi cresce perchè vi state rendendo conto che c'è qualcosa che non vi piace più. In amore e in amicizia avete un cielo bellissimo e in particolare domenica potete dedicarla a un incontro del cuore. I dubbi riguardano altro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, spero che entro la fine del mese arrivi la risposta che state aspettando da tanto tempo. Le vittorie arriveranno quindi alla fine la spunterete ma ci sono delle giornate segnate dal caos. Attenzione alla luna opposta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, amicizie e amore in primo piano. Se state per sposarvi pensateci bene, così come se siete alle prese con la valutazione di contratti e acxcordi. Sono giornate in cui vi trovate a dover fare tante cose ma il fisico è un pò affaticato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, questo è ancora un periodo importante per voi, conferme in arrivo. La giornata di domenica vi regala intuizioni speciali. Liberi professionisti, artigiani, ma anche chi ha un contratto da rinnovare avrà delle occasioni in più rispetto non solo a inizio anno ma anche rispetto a tutto il 2023.