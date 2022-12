Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, meglio non perdere le speranze in amore, anche se tutto sembra remarvi contro. Sul lavoro non è il migliore dei periodi ma bisogna stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2022: Toro

Cari toro, questo non è il periodo ideale per le emozioni ma con il nuovo anno andrà decisamente meglio. Sul lavoro è una giornata super produttiva.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, attenzione in amore perché quella che poteva sembrare solo un'amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Sul lavoro c'è un po' di stress.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore state per trovare l'anima gemella, fatevi trovare pronti. Sul lavoro vi state impegnando tanto e se ne stanno accorgendo tutti.



