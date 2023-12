Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 dicembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Ariete

Cari ariete, questa parte centrale di dicembre permette di ritrovare una persona legata al passato e di vivere una bella emozione. Tutte le situazioni d'amore in perdita potranno pareggiare ma le storie inutili vanno chiuse.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Toro

Cari toro, con Venere in opposizione compare qualche problemino d'amore e potreste decidere di allontanarvi da una persona che non vi rende sereni. Ultimamente siete molto nervosi sul lavoro ma oggi le stelle sono favorevoli quindi non fatevi problemi a dire tutto quello che pensate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, queste opposizioni planetarie di fine novembre sono ancora pesanti anche se il peggio è passato. Adesso state meglio rispetto a fine novembre e anche se questa è una giornata che va al rallentatore le cose, in generale, miglioreranno. Potrete togliervi un sassolino dalla scarpa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Cancro

Cari cancro, in questo momento è bene concentrarsi sul lavoro e impegnarsi per ottenere qualcosa di più. L'oroscopo dell'amore è comunque positivo e anche se si è vissuto un periodo difficile ora si recupera.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Leone

Cari leone, è il momento di risolvere tutto ciò che è stato lasciato in sospeso. In amore cercate di mantenere la calma perché il mese di dicembre porta un po' di agitazione ma si possono fare grandi progetti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Vergine

Cari vergine, questa luna nervosa porta delle provocazioni inaspettate. Ci sono ritardi e piccoli problemi quotidiani che creano cali d'umore. In amore ci vuole molta attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Bilancia

Cari bilancia, questa giornata andrebbe vissuta in modo tranquillo evitando qualsiasi tipo di complicazione. Il nuovo anno sarà interessante quindi su con il morale e cercate di vivere l'amore con più positività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Scorpione

Cari scorpione, siete molto pensierosi in questa giornata a causa di un amore difficile o di qualche discussione in famiglia. Sfruttate il transito di Venere che nelle giornate del 18 e 19 dicembre porterà belle opportunità. Attenzione a questioni legali o di soldi.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Sagittario

Cari sagittario, arrivano giornate di riflessione con un po' di gelosia in amore. Incomprensioni maggiori se avete a che fare con scorpione, toro o acquario. Oggi siete un po' giù di corda ma da sabato si recupera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Capricorno

Cari capricorno, avete una bella carica emotiva oggi che mancava lo scorso anno. Venere, Mercurio e Giove sono in buon aspetto e permettono di ottenere di più. Questa è una giornata utile per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Acquario

Cari acquario, lasciate passare questo dicembre senza imporvi nulla. In queste giornate discutete parecchio con il partner e ci sono anche diversi ritardi dal punto di vista lavorativo. Il rischio è quello di perdere la pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 dicembre 2023: Pesci

Cari pesci, siete di natura volubili e vulnerabili e spesso vi rovinate l'umore solo perché qualcuno dice una cosa che non vi piace. Attenzione a qualche complicazione sul lavoro e non riversate il nervosismo sulla coppia.