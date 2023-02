Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, questa domenica con la luna nel segno aspettatevi bellissime emozioni. Sul lavoro, invece, attenzione perché potrebbe esserci qualche discussione con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata l'umore è un po' ballerino, colpa anche di una luna opposta che non aiuta a vivere al meglio l'amore e i rapporti con gli altri. Sul lavoro cercate di lasciar perdere le polemiche e non fatevi intaccare dalle critiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata è un po' nervosetta, quindi attenzione perché i litigi con il partner potrebbero essere molteplici. Sul piano lavorativo arriva un momento di recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata le stelle sono dalla vostra parte ma bisognerà fare delle scelte in amore. Sul lavoro tenete duro nonostante la stanchezza, la svolta è dietro l'angolo.



