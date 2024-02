Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 12 febbraio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 12 febbraio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete,buon lunedì: per voi si apre una settimana in cui l'amore premia. Finalmente inizia la vostra riscossa. Recuiperare non sarà subito facile, la stanchezza abbonda ma ciò che è più importante e che darà presto i suoi frutti è che, finalmente, torna la volontà e l'ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Toro

Cari toro, in questa parte di febbraio c'è da capire cosa fare del vostro destino. Avrete a che fare con gente che vi crea problemi, dovete prepararvi ad affrontare vere e proprie battaglie. Cercate di mantenere sempre la positività. In coppia attenzione alle promesse non mantenute, ai ritardi, chi è in crisi forse dovrà ancora barcamenarsi nelle difficoltà del rapporto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, siete finalmente in fase di recupero. E' un momento in cui dovete rivedere molte cose, studiare nuove strategie: fare meno e fare meglio, anche nelle relazioni. Non riempitevi di impegni inutili e non circondatevi di persone che non sono vere amicizie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, piano piano state superando la bufera delle opposizioni planetarie e finalmente torna un pò di tranquillità, il nervosismo si allontana. Per chi è solo, e magari anche deluso da storie che si sono concluse negli scorsi mesi, nei prossimi giorni vi consiglio di rimanere aperti agli incontri perchè qualcosa sta cambiando.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Leone

Cari leone, avete voglia di sfidare il mondo, ma anche di fare polemica e quindi di esporvi a critiche. Nei prossimi giorni potreste sentirvi non apprezzati e addirittura messi un pò da parte, cose che a voi non piace, oppure avvertire un'eccessiva ansia da prestazione: prendetevi una pausa se ne sentite il bisogno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, gli impegni si sono moltiplicati, quind anche lo stress. Fermatevi un attimo e date spazio all'amore perchè è un bellissimo momento per il cuore, un transito speciale per le relazioni. I cuori solitari che non hanno ancora sfruttato questo bel passaggio di venere, potrebbero farlo nelle prossime ore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, in pieno recupero anche voi. Dal 16 si apre uno squarcio nel cielo che è stato fin troppo nuvoloso negli ultimi tempi. Se ci sono stati contrasti ed incomprensioni in coppia, con questa Venere si potrà ben recuperare. Chi lavora con la creatività nei prossimi giorni avrà già qualche soddisfazione in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, avete voglia di fare cose diverse, mettervi alla prova, esplorare nuove situazioni, sul lavoro per esempio, volete cambiare, avviare nuove collaborazioni, c'è anche da sbloccare una questione legale. Attenzione a non arrabbiarvi troppo in amore perchè questo cielo porterà per le vostre relazioni dei confronti non sempre facili da gestire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, i vostri spiriti liberi sono ormai risvegliati con una voglia di indipendenza sempre più grande. Incontri speciali questa settimana con una bella Venere che vi spinge a fare nuove conoscenze. Cielo importante anche per avviare nuovi progetti di lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi siete affidabili e, nonostante la fatica vi impegnate a fare tutto quello che dovete. In questo momento c'è tanto movimento attorno a voi. Avete tanto da fare, tanto lavoro. L'amore vi chiede di guardarvi indietro perchè forse c'è da tornare sui vostri passi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, in questi giorni sentite una grande voglia di libertà e leggerezza. Nonostante la confusione che ancora un pò vi affligge, vi sentite forti. An che l'amore torna in primo piano. Ancora prudenza invece sul piano economico: occhio al portafogli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, questo è un cielo molto intrigante, pazienza nelle relazioni. Calma, sul lavoro e nelle trattative perchè stanno per arrivare mesi fertili.