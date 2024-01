Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2024? Cosa bolle in pentola in questo venerdì per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie ci accompagneranno in questa giornata e come inizieranno i segni zodiacali questo weekend? A svelare tutto quello che le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco, come ogni mattina, ci pensano le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2024. Scopriamo insieme cosa aspettarci secondo l’astrologo più seguito d’Italia e le sue previsioni stellari ogni mattina sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ecco tutto quello che c’è da sapere su lavoro, amore, benessere e fortuna segno per segno, per questo ultimo giorno lavorativo della settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, forse non avrete tanta pazienza in questa giornata, la luna dissonante pretende garanzie, sia nell’amore che nel lavoro. È una prima fase di revisione necessaria dei rapporti che poi approfondirai ancora di più tra qualche giorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Toro

Cari toro, giornata produttiva. Se avete dispute legali o personali, a breve o comunque entro maggio si risolveranno per il meglio, liberi professionisti attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, queste tensioni planetarie non sono facili da gestire, in questo momento devi capire con chi hai a che fare, soprattutto se la persona che hai accanto ti sembra sfuggente. Non dare per scontato nulla e cautela nelle relazioni con gli altri, ci vuole cautela in questo momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, tra un paio di mesi godrete di un cielo bellissimo ma in questo momento c’è da gestire qualche tensione. Sono tutte prove necessarie per tagliare rami secchi in modo da poter far nascere nuove e buone gemme. Prendetevi cura del vostro benessere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Leone

Cari leone, se nel 2023 avete chiuso rapporti di lavoro e siete a caccia di novità, a breve può farsi largo qualcosa di nuovo e interessante. In questo momento evitate nuovi conflitti in amore, il tradimento il tradimento può farsi largo se una storia è alla frutta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, bel cielo il vostro che diventa ancora più bello a breve, risvegliate la vostra capacità di azione. L’amore è al momento meno interessante, dubbi sentimentali, ma si migliora a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, piccoli tormenti, voi pensate di agire sempre nel giusto ma non fatevi paladini di situazioni impossibili, perché rischiate di esagerare e subire critiche. Cautela. Prendetevi cura del fisico e state attenti alle distrazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, questo cielo aumenta la voglia di emergere nel lavoro, se hai vissuto troppe provocazioni in amore, ora è il momento di riconciliarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo cielo funziona per il lavoro, nuovi traguardi in vista. A breve nuovi miglioramenti in amore e sviluppi importanti, ma attenzione ai soliti battibecchi con gemelli e vergine..

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, le stelle ti regaleranno un ulteriore slancio a breve, con questa forza nessuno vi può fermare. Se avete vissuto una crisi potete recuperare. Dovete solo scegliere quello che volete, perché con queste stelle potete tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, in attesa della fortuna di febbraio occupatevi di questa stanchezza, voi non vi fermate mai ma quando non vi sentite coinvolti, o quando sentite un imposizione voi dite basta e staccate la spina, quindi a volte rischiate l’indolenza per mancanza di passione. Domenica la giornata migliore del fine settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, gennaio è un mese che per voi parte in maniera sbandata ma finisce bene. Evitate conflitti e aspettate la fine del mese perché tante cose si risolveranno. Pazientate. Per il lavoro nuovi incarichi, anche piccoli, ma di soddisfazione.