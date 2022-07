Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi porta qualche problemino in amore, soprattutto nelle ore pomeridiane. Sul lavoro meglio stare attenti, soprattutto ai colleghi che potrebbero tirarvi qualche colpo basso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2022: Toro

Cari toro, avreste bisogno di un po' di relax quindi organizzate una vacanza con il partner. Sul lavoro tenete duro perché arriveranno tempi migliori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, tenetevi pronti perché nelle prossime settimane arriverà un momento di svolta in amore. Sul lavoro, tutto procede nel migliore dei modi, quindi continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore non sta andando proprio benissimo e se siete single sembra che la persona giusta non arrivi mai. Sul lavoro tutto procede a gonfie vele.



