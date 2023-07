Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata sarà molto intensa e potreste sentirvi sopraffatti dagli eventi. Cercate, però, di non pensare solo ai problemi. La buona notizia è che Mercurio oggi transita nel segno e vi permette di risolvere un bel po' di questioni lasciate in sospeso. L'amore inizia una fase migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2023: Toro

Cari toro, Giove vi protegge e vi permette di affrontare i problemi con grande coraggio, Alcuni pianeti sono dissonanti e bisognerà risolvere alcune questioni, soprattutto quelle legate al denaro. Aspettatevi cambiamenti sul lavoro e qualche dubbio in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, c'è una situazione abbastanza stagnante in questo momento ma dall'autunno si recupera. Vi sentite annoiati e in cerca di nuovi stimoli. Dal 13 la luna sarà nel segno e arriveranno giorni molto importanti per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, Marte ha iniziato un transito importante e da lunedì tornerà una grande voglia di fare. Finalmente riuscite a guardare al futuro con ottimismo e questo è molto importante per voi. L'amore riparte e domenica la luna sarà nel segno quindi gli incontri nel fine settimana sono fortunati.



