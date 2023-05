Oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, sta per giungere al termine una settimana importante anche se un po' faticosa. C'è ancora qualche disputa con cui dover fare i conti e anche qualche complicazione sul lavoro. In amore c'è ancora qualche dubbio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2023: Toro

Cari toro, questo periodo vi vede vincitori. Aspettatevi dei bei risultati sul lavoro e anche negli esami o test, nel caso di studenti. Il cielo di questa giornata è privo di pianeti contrari quindi sfruttatelo al massimo. È un momento di rivincita anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata vi vede ancora alle prese con qualche problema e incertezza sul lavoro. Saturno non aiuta molto in questo periodo e porta un po' di nervosismo. Cercate di dedicare un po' più di tempo all'amore e al vostro benessere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, le ultime settimane sono state un po' pesanti ma adesso torna un po' di serenità e potrete tornare protagonisti della vostra vita. Venere, da qualche ora, ha iniziato un bel transito nel vostro segno e questo vi permetterà di viere l'amore con più consapevolezze ed equilibrio.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 maggio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione