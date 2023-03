Oroscopo Paolo Fox oggi 12 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, questa domenica si preannuncia molto speciale, soprattutto per i sentimenti a cui potete, finalmente, dedicare il tempo che meritano. Avete una grande energia e sul lavoro arriveranno grosse novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 marzo 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata vi sentirete un po' più stanchi del solito, tutta colpa di Marte dispettoso. Sul lavoro meglio non perdere le speranze. Stringete i denti perché presto ci sarà il vostro riscatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questo ultimo periodo siete alle prese con sbalzi d'umore repentini. Cercate di prendervi un po' più cura di voi e concedetevi un po' di relax per tornare forti come al vostro solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata arriva il momento di fare i conti con i problemi familiari che avete accantonato finora. Attenzione a qualche scontro sul lavoro con i colleghi. Meglio essere diplomatici.



