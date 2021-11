Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 novembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Ariete

Cari ariete, l'amore procede molto bele anche al punto che affronterete discorsi con il partner in piena serenità. Sul lavoro, sarebbe meglio essere un po' più prudenti del solito e attenzione a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Toro

Cari toro, in amore la mattinata è sottoposta a un po' di stress ma sempre meno degli scorsi due giorni. Sul lavoro la cosa più importante da fare adesso è evitare gli scontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la luna è contraria. Non è una cosa grave però potrebbe emergere qualche polemica nella coppia. Sul lavoro, se vi invitano in nuovi progetti accettate ma state attenti a non strafare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore anche se Venere è opposta, potreste risolvere qualche incomprensione con il partner. Sul lavoro ci sono alcune rinunce che avete fatto e vi pesano ancora.



