Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, attenzione alle parole in amore perché queste 48 ore subiscono le conseguenze di una luna dissonante. Sul lavoro avete una grande voglia di trasferimenti, viaggi, movimento ma questo non è proprio il momento adatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Toro

Cari toro, preparatevi a ricevere una bella dose di affetto da qualcuno che vi vuole bene. Sul lavoro la situazione è favorevole anche se bisogna fare un po' più di attenzione alle spese.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore la giornata di oggi porta i nodi al pettine e chiede di fare chiarezza nelle questioni di cuore. Sul lavoro c'è una bella fase di riscatto, soprattutto per chi è libero professionista.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore bisogna fare attenzione a come ci si rivolge al partner. Sul lavoro va molto bene nei progetti a breve termine quindi concentratevi su quelli senza pensare troppo al futuro.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 ottobre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Leone

Cari leoncini, in amore se c'è qualcuno che vi piace, dovreste iniziare a dichiararvi. Sul lavoro torna una rinnovata voglia di fare ed è probabile che potreste avere qualche confronto con qualcuno che non vuole lasciarvi la libertà di agire.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Vergine

Cari vergine, l'amore torna a farvi vivere in serenità dopo i problemini di questo fine settimana. Sul lavoro gli impegni sono tanti e creano un po' di stress. Bisogna solo avere pazienza e il periodo passerà.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Bilancia

Cari bilancia, lasciate il partner tranquillo, almeno per qualche giorno, perché la luna è contraria e vi rende un po' dispettosi. Sul lavoro meglio lasciar correre le cose che non vi convincono.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Scorpione

Cari scorpioncini, in amore la luna è in sestile e questo è un bene. Affrontate i discorsi spinosi subito e andate avanti con la vostra relazione. Sul lavoro, se lavorate in proprio avrete una bella spinta a fare di più.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 12 ottobre 2021 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Sagittario

Cari sagittario, in amore, il 14 e 15 del mese saranno giornate positive per i nuovi incontri. Sul lavoro fatevi valere anche se il vostro capo sembra volervi mettere in ombra.



Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Capricorno

Cari capricorno, in amore se avete avuto problemi importanti sarà difficile ritrovare subito l'equilibrio giusto. Sul lavoro, chi è in proprio, potrà avere qualche problema di carattere economico ma niente di insuperabile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Acquario

Cari acquario, iniziate a guardarvi intorno se avete voglia di amare perché questo è il momento giusto per farlo. Sul lavoro è ora di cambiare aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2021: Pesci

Cari pesciolini, l'amore inizia la sua fase di miglioramento e sul lavoro, se ci sono stati cambiamenti negli ultimi giorni datevi il tempo di adattarvi e non siate troppo duri con voi stessi.