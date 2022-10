Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore le cose andrebbero gestite con più razionalità mentre, sul lavoro, il periodo è ideale per ottenere tanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022: Toro

Cari toro, se ci sono questioni rimaste in sospeso con il partner bisogna affrontarle. Sul lavoro avete una grande voglia di stabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore torna il sereno dopo giornate difficili e sul lavoro arriva qualche bella novità, continuate a mantenere i contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna torna serena ma nella coppia potrebbe esserci ancora qualche tensione nell'aria. Sul lavoro le stelle suggeriscono di non fare passi azzardati, soprattutto oggi.



