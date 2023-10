Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi vede un po' di tensione in amore quindi se avete problemi di coppia di recente state molto attenti. Sul lavoro, invece, l'intraprendenza è tanta quindi dimostrate a tutti di che pasta siete fatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2023: Toro

Cari toro, questo cielo non premia l'amore dove ci vorrà la massima attenzione per evitare crepe definitive. Per quanto riguarda il lavoro cercate di parlare chiaro con i colleghi e chiarire i fraintendimenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore non siete sicuri, soprattutto di ciò che provate ma nel complesso non è un periodo negativo per l'amore. Datevi tempo per capire. Sul lavoro arrivano cambiamenti e sarete proprio voi a volerli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, in amore è il momento di parlare chiaro con il partner e far presente ciò che volete e ciò che non vi piace. Sul lavoro, invece, via libera al successo. Ora tutti noteranno il vostro valore.



