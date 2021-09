Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, questa è una domenica bella per i sentimenti e se avete fatto da poco un incontro speciale non sottovalutatelo. Sul lavoro meglio essere più cauti e non fare il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2021: Toro

Cari toro, questa giornata è un po' particolare dal punto di vista sentimentale ma venite, dopotutto, da un periodo di contrasti con il partner. Sul lavoro, avete come la sensazione di non essere apprezzati abbastanza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2021: Gemelli

Per i gemelli la giornata inizia con qualche piccolo disagio in amore. Sul lavoro, le acque iniziano a muoversi nel verso giusto quindi avanti tutta così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, Venere aiuta in amore e se avete avuto problemi nell'ultimo periodo, ora troverete il modo di risolverli. Sul lavoro c'è qualche polemica quindi meglio fare attenzione.



