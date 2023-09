Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, in questo martedì sarete costretti a fare un resoconto delle vostre scelte amorose per capire quale direzione dare alla vostra vita sentimentale. Se ci sono stati problemi di cuore di recente, una Venere amica aiuta a risolverli. Sul lavoro arrivano nuovi progetti, non chiudetevi in casa perché la fortuna è dalla vostra parte, anche per i nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2023: Toro

Cari toro, attenzione a questa giornata dove torna un po' di disagio e qualche fastidio a livello fisico. Il peggio, però, è passato quindi è ora di andare avanti e ritrovare la grinta. Sul lavoro arrivato risultati e in amore si recupera da ottobre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata bisognerà risolvere un po' di problemi, anche finanziari, del passato che hanno creato caos nella vostra vita. Nonostante lo stress arrivano belle notizie e sarebbe meglio portare a termine i progetti subito perché da mercoledì arriva un piccolo calo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2023: Cancro

Cari cancro, attenzione in amore, soprattutto se siete freschi di convivenza perché i battibecchi sono dietro l'angolo. L'amore vive una battuta d'arresto in questo periodo e non bisognerebbe trascinare nel privato i problemi vissuti sul lavoro.



