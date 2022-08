Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 agosto 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2022: Ariete

Cari arete, in amore non sta andando benissimo, è un periodo un po' caotico ma presto riuscirete a capire cosa fare. Sul lavoro l'impegno è tanto ma dovreste imparare a staccare un po' e rilassarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2022: Toro

Cari toro, con il partner c'è qualcosa di insospeso quindi cercate di chiarire cosa non funziona nella relazione. Sul lavoro potreste discutere con i colleghi ma cercate di tenere a freno a lingua.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2022: Gemelli

Cari gemelli, con la luna nel segno i sentimenti saranno fortissimi. Godetevi questo periodo. Sul lavoro tutto procede al meglio anche se con un po' di impegno in più potreste ottenere più soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2022: Cancro

Cari cancretti, avete bisogno di emozioni forti e, perché no, potreste trovarle in un flirt estivo. Sul lavoro arriverà presto una svolta.



