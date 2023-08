Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, se ci sono in ballo importanti scelte è consigliabile rimandarle a dopo ferragosto: i cambiamenti vanno amministrati con attenzione. Se avete piani in vista di settembre, è comunque consigliabile cominciare a ragionarne e non giungere impreparati al momento clou.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2023: Toro

Cari toro, i cambiamenti in ambito professionale possono creare alcune difficoltà. Alcune incertezze troveranno risposte tra qualche settimana. La sfera sentimentale vi sembra fiacca: sono possibili svalutazioni di persone precedentemente stimate o forse, semplicemente, al momento vivete qualche indecisione di troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, è consigliabile sfruttare questa seconda metà di agosto: se si presentano occasioni per i single, è bene non lasciarsele scappare. Coloro che sono impegnati da tempo devono invece fare attenzione a non cadere in facili tentazioni. A causa di malintesi o delusioni, bisognerà sforzarsi di più per superare prove, soprattutto se professionali e/o economiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, gli ultimi tempi hanno portato nuova energia e voglia di fare: i favori della Luna suggeriscono di approfittare di questa domenica. S e in tempi recenti ci sono stati litigi o incomprensioni in famiglia, le lezioni torneranno utili per ristabilire i buoni rapporti.



