Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 aprile 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2022: Ariete

Cari ariete, con le stelle di oggi torna finalmente la pace nella vita di coppia. Cercate di vivere l'amore con più leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro arrivano nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2022: Toro

Cari toro, il cielo di oggi vi spinge a chiarimenti nella coppia quindi non rimandate le discussioni. Sul lavoro c'è un po' di tensione nell'aria ma nulla di irrisolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi potreste sentirvi lontani dalla persona amata ma niente paura, con il tempo le distanze si accorceranno. Sul lavoro siete in una fase un po' statica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2022: Cancro

Cari cancretti, dovete fare una scelta in amore entro la fine del mese quindi iniziate a pensare bene a quello che desiderate. Sul lavoro arrivano nuove collaborazioni che saranno cruciali per il futuro.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 aprile 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione