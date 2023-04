Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, bello questo cielo per i sentimenti che possono finalmente essere vissuti a cuor leggero. Per quanto riguarda il lavoro arrivano conferme e si alleggerisce anche l'atmosfera in ufficio. È il momento giusto per avanzare richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2023: Toro

Cari toro, la giornata di oggi vi vede un po' giù di morale, attenzione, soprattutto in amore perché il rischio di conflitto è molto alto. Sul lavoro non ci sono molte novità e questo vi provoca un po' di sconforto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, l'amore porta qualche incertezza nella vostra vita, non siete del tutto sicuri di avere affianco la persona giusta. Sul lavoro se c'è qualcosa che non sapete fare, meglio chiedere consiglio e aiuto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, in amore bisogna rischiare un po' di più, solo così arriveranno le emozioni forti che tanto vi piacciono. Sul lavoro è il momento di affrontare i problemi e risolverli una volta per tutte.



