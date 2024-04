Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo anche questa mattina l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 aprile 2024. Cosa hanno in serbo le stelle per i segni di Aria, Fuoco, Acqua e Terra? Quali energie la nostra giornata? Quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e quali, invece, quelli che faticheranno di più e dovranno essere più cauti in questo sabato? A queste e ad altre domande, come ogni mattina sulle frequenze di Radio Lettemiele, rispondono le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 aprile 2024. Scopriamo dunque nei dettagli cosa aspettarci segno per segno per amore, lavoro, soldi, fortuna nella giornata di oggi, secondo l’astrologo più amato dagli italiani, e ricordate: leggete e poi, come sempre, verificate!

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, approfittate per fare quello che dovete di questo sabato per poi dedicarvi al relax domani perchè questo è un weekend calante, oggi siete carichi ma da stasera soffrirete un pò di affaticamento, prendetevi cura della vostra forma fisica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Toro

Cari toro, questo per voi sarà un weekend chiarificatore, anche perchè entro maggio sarà necessario pianificare un nuovo percorso di vita, anche nell'amore. Tutto quello che va discusso, rivisto e confermato non va rimandato, vale anche per i contratti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, bene portare avanti progetti di amori e di amicizia, ma cercate di capire a chi avete dato inutilmente fiducia, sono molte le persone che conoscete, poche quelle veramente amiche. In amore questo weekend avrete bisogno di capire delle cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, calma e sangue freddo. Prudenza è necessaria fino a lunedì, quando le stelle diventano migliori, fino al 19 quando arriva un bellissimo Sole. Ora dovete solo impegnarvi a tenere duro. I rapporti con capricorno e bilancia sono quelli più complessi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Leone

Cari Leone, si sente nell'aria che qualcosa sta cambiando, da giugno arriva giove favorevole, ma già ora sono dietro l'angolo nuove vittorie e nuovi incontri che si possono rivelare non solo fortunati in amore, ma anche utili per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, questo per voi è un periodo stressante perchè siete impegnati a fare una scelta decisiva. Siete tentati di fare addirittura qualche follia, ma pensateci bene. L'importante è che sia una scelta che vi permete di completare un progetto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, tornano i dubbi nel weekend, l'amore dev'essere sereno, basta complicazioni: ciò che non funziona più va cambiato oppure va chiuso. Non sono scelte facili, ma se è necessario dovete aprirvi al cambiamento e liberarvi di inutili pesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, avere la luna in buon aspetto è sempre una buona cosa, domenica si rivelerà un giornata mportante, via libera all'amore. Attenzione agli avversari, arriva una prova che vi sottoporrà al giudizio degli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, se siete scontenti è perchè avete capito che non fate la vita che desiderate, ora avete dalla vostra parte tanti pianeti che vi spingono alla vostra vera realizzazione, incoraggiandovi nelle vostre iniziative e premiandole, datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, ancora per qualche giorno dovete cercare di essere pazienti. Nel vostro cielo c'è ancora il rischio di qualche polemica di troppo, ma tra oggi e domani c'è la possibilità di completare iniziatrva, luna riflessiva, questo weekend sentirete il bisgono di stare un pò er contro vostro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, non fate fdnta di niente se c'è qualcosa che non va, dovete affrontare i discorsi e dire quello che non vi piace. Ancora venere è utile per nuovi incontri e amicizie che possono diventare importanti, creatività esplosiva da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, avrete dalla vostra luna in buon aspetto sabato e domenica, quindi per voi questo sarà un weekend nel segno dell'amore ma io vi consiglio di pensare anche al lavoro, perchè questo è un momento che dovete sfruttare al meglio.