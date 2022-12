Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore iniziate a vivere un vero e proprio momento roseo. Godetevelo tutto. Sul lavoro arrivano soddisfazioni e anche la possibilità di fare qualcosa in più. Meglio di così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore ci sono un po' di difficoltà ma presto inizierà ad andare meglio. Sul lavoro arriva un periodo fortunato ma bisogna stare un po' più attenti ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore è arrivato il momento di concedersi un po' di svago e sul lavoro non fate troppe cose solo per dimostrare agli altri il vostro valore, quello lo conoscono già.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata ci sarà da affrontare qualche questione con il partner. Sul lavoro, invece, inizia una bella fase di recupero.



