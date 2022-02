Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore vi sentite in una situazione di stallo ma bisogna mantenere la calma. Sul lavoro, domani andrà decisamente meglio ma oggi manca del tutto la concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2022: Toro

Cari ariete, i nuovi incontri sono favoriti oggi quindi apritevi agli altri e mettete alla prova le nuove relazioni. Sul lavoro bisogna andare avanti per la propria strada a testa dritta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, questa domenica la giornata è abbastanza difficile per l'amore ma bisogna stringere i denti. Sul lavoro siete agitati al massimo perché avete troppe cose da fare. Cercate, però, di riposarvi un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi è particolare per l'amore e sono tanti i problemi per chi è in crisi da un po'. Sul lavoro non siete per nulla soddisfatti e state facendo cose che odiate ma non è colpa vostra.



