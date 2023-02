Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, il cielo porta buone notizie per l'amore che con l'arrivo di marzo diventerà sempre più in grado di regalare emozioni. Sul lavoro attenzione perché sentite come la necessità di prendervi una pausa per capire se siete o no sulla buona strada.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata c'è qualche dubbio d'amore ma presto bisognerà fare una scelta, soprattutto se state uscendo con due persone diverse. Sul lavoro c'è qualche attrito con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata Mercurio vi dà la possibilità di conoscere gente nuova. Sul piano lavorativo c'è tanto da fare, attenzione solo a non spendere troppi soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, cercate di chiarire con il partner se qualcosa non va e sul piano lavorativo se non siete soddisfatti di ciò che state facendo, iniziate ad agire per cambiare.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione