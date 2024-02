Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024. Come andrà questa giornata di inizio settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo martedì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 febbraio 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Ariete

Cari ariete, buona giornata, se non tutto quadra oggi con la luna storta, sappiate che presto sicuramente quadrerà perchè comunque in questi giorni state recuperandopienamente le posizioni perse e torna anche qualche soddisfazione in campo lavorativo. Controllate le finanze, le carte e gli accordi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Toro

Cari toro, c'è una buona luna per voi in questa giornata, una luna che vi aiuta a vedere chiaro la vostra situazione e anche a ritrovare un equilibrio se necessario. Basta accettare cose che non volete davvero solo per diplomazia o quieto vivere. Affilate le armi perchè da oggi dovrete affrontare nuove sfide portate da Marte in acquario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Gemelli

Cari gemelli, buone notizie in questo cielo di metà febbraio per voi: in arrivo una buona risposta che attendete. Periodo interessante per i creativi e finalmente ritrovate pian piano anche la tranquillità in amore. Se invece siete cuori solitari in cerca di qualcuno di speciale bando alle paure: rimettetevi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Cancro

Cari cancro, forza, guardate in positivo le prossime settimane perchè le opposizioni finalmente si allontanano e cambia tutto. Già in questi giorni arrivano novità in amore e belle emozioni che non vivevate da tempo. Inizia anche il vostro recupero psico-fisico e pian piano vi sentirete più in forma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Leone

Cari leone, negli ultimi tempi avete centrato delle vittorie ma ora, forse proprio per questo, siete alle prese con contestazioni da parte di qualcuno nel vostro stesso ambiente. C'è chi vuole mettervi i bastoni tra le ruote e voi dovete decidere come gestire questa situazione. Se in amore ci sono ex arrabbiati cercate di agire in modo saggio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Vergine

Cari vergine, la prima parte di febbraio è stata molto generosa, ora Saturno contro torna a farsi sentire. Come? Mettendovi davanti alla necessità di tagli, alla revisione di accordi, ma questo può essere positivo perchè può darvi l'occasione di dire la vostra e rinegoziare condizioni che non vi stanno più bene. Fate valere le vostre opinioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questa parte di febbraio finalmente vi porta grandi miglioramenti,ovviamente non si può avere tutto subito, ma molte cose, gradualmente si sistemeranno: in amore, nella forma fisica e nel lavoro. Torna un pò di serietà, anche in coppia. Approfittate di San Valentino per ritrovare complicità e riavvicnarvi se avete avuto un periodo difficile con il vostro partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Scorpione

Cari scorpione, queste per voi sono stelle particolari e vanno affrontate con calma e lucidità. Le polemiche da oggi saranno praticamente all'ordine del giorno, così come le tensioni in coppia e in famiglia e le discussioni di lavoro. Sforzatevi di mantenere la tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Sagittario

Cari sagittario, questo è il tempo giusto per lasciarvi finalmente andare in amore. Siamo davanti a unn cielo che vi porta al romanticismo, alla voglia di esprimere le vostre emozioni, ma anche a quella di fare chiarezza laddove ci siano ancora delle ambiguità. Voglia di avventura e di mettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Capricorno

Cari capricorno,sempre dalla vostra parte queste stelle, ma un pò di fatica la cominciate ad accusare. Ripresa anche fisica, se riuscirete a ritagliarvi un pò di tempo per voi. Non esagerate con i troppi impegni e le troppe responsabilità. Possibili ritorni di fiamma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Acquario

Cari acquario, tanti pianeti arrivano nel vostro cielo e voi siete i beniamini di queste stelle, ma non dimentichiamoci di questo Giove severo che vi invita a stare attenti alle finanze. Il messaggio è chiaro: evitate spese inutili. In questo momento per voi soldi sono portatori di emozioni più o meno buone, e vanno gestiti al meglio. Emozioni che tornano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2024: Pesci

Cari pesci, per voi è sempre molto difficile voltare pagina quando finisce un amore ma è ora di andare avanti, quindi bando alle malinconie e alimentate la vostra autostima. Nuovi incontri intriganti. Sul lavoro cercate di farvi notare.