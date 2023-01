Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, se avete chiuso da poco con qualcuno allora non buttatevi giù, iniziate a guardare avanti. Sul lavoro potrebbe esserci stato qualche problemino ma nulla di irrisolvibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2023: Toro

Cari toro, arrivano belle occasioni in questa giornata per vivere l'amore con molta più leggerezza del solito. Sul lavoro siate più ambiziosi e otterrete tanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di farsi coraggio e dichiarare il vostro amore alla persona desiderata. Sul lavoro continuate a battere il ferro finché è caldo, arriveranno opportunità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore arriva qualche piccola polemica quindi attenzione. Sul lavoro c'è un po' di nervosismo ma bisogna mantenere la calma e andare avanti.



