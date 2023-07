Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi vede la luna in ottimo aspetto anche se questa settimana resta un po' nervosa. Sono tante le cose da fare ma meglio non essere frettolosi. In amore lasciatevi andare un po' di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2023: Toro

Cari toro, questo è un anno molto importante per voi e dovrete fare scelte importanti. Attenzione solo a qualche piccolo problema da risolvere. In amore c'è qualche piccolo disturbo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, la luna entra nel segno e la voglia di divertirsi è tanta anche se per fare più cose insieme potreste finire con il sentirvi un po' esausti. Cercate di non accumulare troppi impegni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 luglio 2023: Cancro

Cari cancretti, attenzione solo a qualche preoccupazione di tipo familiare. State meglio rispetto all'inizio dell'anno anche se c'è ancora un po' di agitazione, soprattutto per questioni di denaro. Sul lavoro arrivano buone idee.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 luglio 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione