Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024, le previsioni segno per segno

osa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi 13 maggio 2024? Cosa c’è da aspettarsi, per i dodici segni zodiacali, in questo inizio di nuova settimana? Il lunedì sarà più faticoso per qualcuno e più fortunato per qualcun altro, ma quali sono i segni che in questo momento godono del maggiore favore delle stelle? Scopriamolo con le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox per oggi, lunedì 13 maggio 2024, in onda tutte le mattine, sulle frequenze di Radio Lattemiele. Ed ecco, segno per segno, le previsioni della giornata. E, come sempre, tenete bene a mente il prezioso consiglio dell’astrologo più seguito d’Italia: leggete e poi, non credete ma verificate! E ora scopriamo nel dettaglio cosa ci riservano le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buona settimana. In questo momento così bello, se c'è l'occasione si può accettare un nuovo impegno, arrivano infatti nuove possibilità, forse da una persona da cui non ve lo sareste mai aspettati. Apritevi alle emozion del cuore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Toro

Cari toro, ci sarà da decidere a breve su un dentro o fuori definitivo non solo nelle storie sentimentali ma anche nelle relazioni di lavoro che non funzionano. Guardate in faccia la realtà. in amore chi vi ha lasciato non vi merita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, in arrivo Sole e Venere nel vostro segno nei prossimi giorni, si sta aprendo una stagione di grandi novità, anche a costo di qualche taglio. Crisi d'amore si supera solo se ne vale davvero la pena, ed è bene aprirsi a nuovi riferimenti e nuovi sitmoli.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, già da qualche giorno state vivendo un gran recupero e sappiate che andrà sempre meglio fino addirittura al 2025.Queste stelle vi stanno regalando una nuova chiarezza di idee e una nuova determinazione tutte da sfruttare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Leone

Cari leone, la luna oggi pomeriggio entra nel segno e questo via aiuta un pò a semplificare questi giorni, che sono segnati da tensioni, discussioni, problemi e tanto stress, c'è bisogno di una pausa o quanto meno di rallentare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, buon inizio di settimana. A breve arriva il vostro pianeta, Mercurio, in posizione super favorevole e la vostra mente è già al lavoro, nella sua vulcanica attività sta già immaginando nuove iniziative. Cuori solitari, arrivano grandi occasioni anche per voi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questo per voi è un cielo di grande rinnovamento, ma dovete affrontare questo momento senza tentennamenti e con grande decisione: se c'è da tagliare la presenza di persone tossiche dalla vostra vita non vi fermate, tagliate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione, guardate con speranza al futuro. Le ultime settimane sono state veramente faticose, le stelle vi hanno sfidato e stressato in tutti i modi ma tra poco la tempesta finirà, anche venere tra un pò tornerà a sorridervi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario,queste sono stelle particolari per voi, attenti ai rapporti con gli altri, in famiglia, in amore, ma anche nelle amicizie e nelle collaborazioni. A fine mese potrebbe arrivare un brusco cambiamento nella vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi siete tra i segni più spinti da questo cielo. Anche se nel weekend avete avuto la luna storta, già da oggi il vostro umore migliora, e tornerete a godere delle opportunità che questo mese di maggio vi sta regalando generosamente.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, questa luna opposta vi porta qualche perplessità tra oggi e domani. Se ci tenete a un legame e siete sotto pressione rimandate i confronti a fine mese, quando le idee saranno più chiare. C'è nell'aria una forte tensione, dovete sforzarvi di ritrovare un pò di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 maggio 2024: Pesci

Cari pesci, la prima parte della giornata funziona meglio della seconda. Mercurio vi regalerà tante soddisfazioni, ma iniziate ora a pensare al futuro perchè molte cose cambieranno per voi nei prossimi mesi. Nel settore delle amicizie dovete difendere un pòl la vostra immagine. Recupero fisico.