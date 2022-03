Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, oggi dovrete mantenere la calma perché potrebbe esserci un po' di agitazione nell'aria. Sul lavoro arrivano belle novità. Entro maggio ci saranno conferme e rinnovi di contratto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2022: Toro

Cari toro, in amore arrivano novità interessanti e tutte le nuove storie sono favorite da una luna in ottima posizione. Sul lavoro sono tante le responsabilità, così come nella vita privata, ma riuscirete ad affrontarle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore tutto procede per il meglio ed è favorito il dialogo con il partner. Sul lavoro siete un po' irrequieti e poco soddisfatti. Per ora l'unica cosa che potete fare è non demordere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, l'amore promette bene con Venere arriva e non più in opposizione. Sul lavoro avete passato un periodo difficile ma cercate di guardare avanti verso un futuro più sereno.



