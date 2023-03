Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata non preoccupatevi se le cose non andranno come sperato perché presto ci sarà una svolta nella vostra vita. Sul lavoro possibili tensioni con i colleghi, attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2023: Toro

Cari toro, in amore arriva un momento di serenità anche se gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Sul lato professionale attenzione a mosse azzardate. Non è il momento di rischiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, arriva finalmente un bellissimo momento per l'amore quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro niente paura, riuscirete a risolvere facilmente anche i problemi più grossi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, l'amore spicca il volo quindi godetevi questo momento di gioia e sfruttate al meglio quest'ondata di positività. Sul lavoro c'è un piccolo momento di stop ma nulla di grave.



