Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024, le previsioni segno per segno

Scopriamo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 marzo 2024. Come andrà questa giornata di metà settimana per i segni di aria, acqua, fuoco e terra?Quali sono i segni più fortunati e quelli che faranno più fatica e dovranno agire in modo più prudente in questo mercoledì? A svelarlo, come ogni mattina sulle frequenze di Lattemiele sono le previsioni astrologiche per tutti e dodici i segni zodiacali firmate dall'astrologo più amato d'Italia. Cosa ci aspetta in questa nuova giornata secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 marzo 2024? Scopriamolo nei dettagli, con le previsioni segno per segno su amore, soldi, lavoro, fortuna. E ricordate di seguire sempre il consiglio dell'astrologo: scoprite il vostro oroscopo, leggete e poi, verificate le previsioni!

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Ariete

Cari ariete, superata l'agitazione degli ultimi tempi, ora potete finalmente agire con molta più tranquillità e lucidità e prepararvi al meglio al vostro grande mese di aprile quando definirete una situazione importante, farete grandi e fortunate scelte per la vita personale e sentimentale. In attesa che le stelle vi illumino la strada e vi spingano alla scelta giusta, è normale vivere ancora un pò in confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Toro

Cari toro, luna nel segno oggi,confidate nel futuro, dovete sfoderare tutto il vostro ottimismo, perchè Giove è sempre lì ancora a sostenervi e vi vuole posiitivi. Cè bisogno di tutta la vostra razionalità in amore in questo momento: la lucidità vi aiuta a capire come agire nei confronti dell'altro dopo un periodo un pò teso, e potete recuperare i vostri rapporti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Gemelli

Cari gemelli, cambiare amore? Prima provate a cambiare il vostro atteggiamento in amore e guardate se notate la differenza anche in chi vi sta vicino: le cose si devono volere e fare in due. Certo trovare una quadra in questo momento non è facile perchè ci sono piccole e grandi incomprensioni, i sentimenti vanno vissuti con attenzione, specie se siete stati vittima di qualche dispiacere negli ultimi mesi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Cancro

Cari cancro, lanciatevi, non abbiate paura eccessiva di mettervi in gioco. Questo vostro oroscopo è ambiguo in questi giorni e le stelle vi spingono in due direzioni diverse: da una parte c'è venere che vi spinge all'amore e vi fa sentire la voglia di lasciarvi andare a un sentimento, ma dall'altra c'è un mercurio che vi rende diffidente, insomma siete perfettamente in bilico tra la voglia di buttarvi e la paura.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Leone

Cari Leone, oggi è una giornata un pò complicata, piena di rallentamenti e piccole e grandi scocciature, ma voi resistete, fate buon viso a cattivo gioco e portate pazienza. Sappiate che dal 20 marzo tutto riparte in modo grandioso avrete dalla vostra tutta l' energia che vi serveper il momento, sia sul lavoro che in aamore e in famiglia, vi consiglio di non agitate le acque, attendete aprile. Oggi avvertirete anche tanta stanchezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Vergine

Cari vergine, siete tesi ma positivi, questo cielo spinge più il lavoro e meno sull'amore, questo vuol dire che siete, come sempre molto impegnati e indaffarati e usate tutto il tempo e lenergie per portare a termine nel migliore dei modi i vostri troppi impegni e state per questo trascurando il vostro rapporto di coppia, ma anche quelli con famiglia e amici, forse vi vedete un pò meno e la cosa non giova a nessuno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Bilancia

Cari bilancia, se state sotto tono non è colpa vostra, siete arrabiati e delusi perchè pensate di non essere abbastanza gratificati e anzi, a volte avete addirittura la sensazione di dover fronteggiare chi vi vuole apertamente mettere i bastoni tra le ruote. Questi giorni sono quindi segnati da tante tensioni che vanno gestite al meglio, con calma e razionalità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Scorpione

Cari scorpione,oggi è una giornata per voi piuttosto agitata, segnata da tensioni, contrasti e arrabbiature portati da questa luna opposta. La buona notizia è che il transito della luna è molto veloce, l'opposizione svanirà presto e voi ritroverete il vostro cielo sereno in cui brillano sopratutto le stelle dell'amore, non rovinate tutto per il malumore passeggero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Sagittario

Cari sagittario, se c'è qualcosa che non va oggi di certo non ve la terrete per voi, non starete lì a rimuginare in silenzio, ma sicuramente parlerete in maniera molto chiara. Le tensioni maggiori sono in coppia. Se un amore non va già da qualche tempo, vi preannuncio nel prossimo weekend un rischio molto alto di litigi, dovuti a reciproche insoddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Capricorno

Cari capricorno, la solidarietà dei pianeti c'è, la forza non manca, che dire? Datevi da fare, fate progetti, vi spuntano in continuazione bellissime idee e chi è libero professionista, ma anche chi ha un' azienda troverà il modo di realizzare progetti che porteranno un'importante crescita alla propria attività. L' amore vi chiede più passione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Acquario

Cari acquario, fin questo momento siete concentrati sul lavoro, pronti a mettervi in gioco, ma siete anche un pò incerti su quanto effettivamente siete disposti a rischiare, i progetti nuovi faticano ma non li mollate, perchè vedrete se porteranno buoni frutti o no solo nella seconda metà dell'anno, quindi per il momento continuatre a lavorarci. Nel weekend possibilità di incontri promettenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 marzo 2024: Pesci

Cari pesci, questo per voi è veramente un bellissimo cielo. Tutti questi pianeti nel segno vi spingono ad agire, vi responsabilizzano sul lavoro e vi spronano a farvi avanti, a mettervi in luce e a proporre le vostre competenze e le vostre idee. L' amore è una pagina scritta a caratteri d'oro in questi giorni, approfittatene!