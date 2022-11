Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore se ci sono stati dei problemi di recente riuscirete a superarli definitivamente. Sul lavoro aspettatevi belle novità, soprattutto se siete liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2022: Toro

Cari toro, in amore non è un momento ideale ma già dal 16 del mese le cose inizieranno ad andare meglio. Sul lavoro portate a termine tutti i progetti senza rimandare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore se siete rimasti scottati da una storia finita male datevi del tempo per recuperare. Sul lavoro è giunta l'ora di firmare un accordo importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna è nel segno e porta bellissime emozioni nella vostra vita di coppia. Sul lavoro potrebbe esserci un piccolo stop ma meglio non perdere la pazienza.



