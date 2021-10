Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, lavoro, fortuna e benessere dell'oroscopo di oggi di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore questa giornata vi porterà a rivedere qualcosa nella vostra relazione. Sul lavoro siete in attesa che vecchi progetti inizino la loro fase di sviluppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore la situazione è in stallo anche perché state lavorando troppo ultimamente ma con un po' di pazienza si può recuperare. Sul lavoro potrebbero esserci cambiamenti di mansioni o colleghi ma meglio stare attenti e non fare il passo pù lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, in amore se ci sono stati problemi negli ultimi giorni si può iniziare a recuperare. Attenzione solo a non assillare troppo il partner. Sul lavoro i prossimi giorni saranno il preludio di mesi moto positivi per l'ambito professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, rimandate le polemiche con il partner perché questo non è il momento adatto per discutere. Sul lavoro, queste sono giornate ideali per portare avanti un progetto a cui tenete.



