Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, se la vostra relazione ha qualche crepa state attenti. Sul lavoro avete una grande intraprendenza quindi non trattenetevi e fate vedere a tutti di che pasta siete fatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022: Toro

Cari toro, non è il periodo ideale per l'amore questo ma non per questo bisogna chiudersi a riccio. Sul laoro avete bisogno di chiarire le cose con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, c'è qualche dubbio in amore anche se le stelle parlano di una buona giornata per i sentimenti. Sul lavoro potreste decidere di cambiare qualcosa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, avete bisogno di chiarire con il partner e dire ciò che non vi rende felici. Sul lavoro non è la giornata idelae per brillare ma non si può essere sempre sotto i riflettori.



