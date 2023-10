Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 ottobre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata vi vedrà battaglieri sul lavoro e passionali in amore. Arrivano nuove opportunità, coglietele.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2023: Toro

Cari toro, Venere porta belle emozioni e la possibilità di vivere l'amore con più trasporto anche se non mancherà qualche ostacolo. Sul lavoro non stressatevi troppo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2023: Gemelli

Cari gemelli, arriva un po' di agitazione nella vostra vita privata. C'è confusione nell'aria ma bisogna cercare di ritrovare la propria strada da tutti i punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 ottobre 2023: Cancro

Cari cancro, bello questo cielo per i sentimenti e torna anche un nell'entusiasmo. Il periodo è ottimale per raggiungere nuovi obiettivi professionali.

