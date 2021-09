Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, la luna è in ottimo aspetto e permette di tornare a sperare nell'amore. Per quanto riguarda il lavoro bisogna trovare una strategia vincente e portare avanti le vostre idee che sono buone e possono portare lontano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Toro Cari toro, oggi potrebbe esserci una delusione d'amore e potreste decidere di prendere le distanze da qualcuno. Per quanto riuarda il lavoro, mantenete la calma e tenetevi alla larga dai problemi. Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Gemelli Per quanto riguarda i gemelli, questa giornata inizia in modo un po' complicato per i sentimenti ma durerà solo poche ore. Sul piano lavorativo, siete stanchi di fare sempre le stesse cose ma, per ora, cambiare non è semplicissimo. Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2021: Cancro Cari cancretti, il vostro nuovo amore può trasformarsi in una grande passione. Sul lavoro, cercate di fare tutto con calma anche perché le stelle vi aiutano a farlo.



