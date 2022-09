Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore arrivano belle novità e sul lavoro è il momento di recuperare un po' di forze perché dovrete avere a che fare con nuovi progetti impegnativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2022: Toro

Cari toro, sia la luna che Venere vi sostengono quindi l'amore porterà forti emozioni. Sul lavoro fidatevi delle vostre idee e intuizioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, potrebbero esserci un po' di pensieri di troppo in amore ma dovreste scacciarli via. Sul lavoro tutto procede bene, soprattutto per chi ha un lavoro creativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore siete protetti dalle stelle che portano a un rafforzamento della vostra relazione o a nuovi incontri per i single. Sul lavoro vi sentite poco valorizzati.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 13 settembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione