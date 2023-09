Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, queste sono giornate in cui riuscirete ad avere di più e a vivere anche belle emozioni. Favoriti i nuovi progetti, così come le relazioni. Unica pecca Marte opposto che provoca dei blocchi pratici ma tra poco si ripartirà alla grande.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2023: Toro

Cari toro, ci sono un po' di problemini legati alla casa o a questioni private con cui fare i conti oggi. Attenzione anche ai soldi che potrebbero diventare motivo di discussione con il partner. Venere dissonante non aiuta ma ottobre sarà un grande mese, siate pazienti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, queste due giornate portano un lieve calo sia a livello lavorativo che sentimentale. Attenzione a non mettere troppa carne al fuoco e a non riversare l'agitazione in famiglia. Sentite che ci sono troppe cose da fare e poche persone pronte ad aiutarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2023: Cancro

Cari cancretti, siete alle prese con qualche problema di cuore in questi giorni. Bisogna avere pazienza perché trovare accordi con il partner non sarà facile. Sul lavoro va meglio anche se le responsabilità sono tante.



