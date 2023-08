Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, l'odierna giornata, così come quella di domani, è favorevole se avete bisogno di fare un po' di chiarezza in campo sentimentale. Problemi di denaro o legali possono invece portare ad alcune preoccupazioni, ma qualche vostro caro vi starà accanto per incoraggiarvi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2023: Toro

Cari toro, ci sono diverse questioni che nelle ultime settimane vi hanno reso pensierosi e preoccupati, a partire da quelle professionali. Ma anche per tutti coloro che hanno problemi economici e di proprietà potrebbero adesso essere sconsolati: è consigliabile attendere con pazienza la fine del mese per trovare delle risposte. Se nei rapporti di coppia si sono create tensioni, non perdete la pazienza e parlatene con il partner: ne uscirete migliori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, le vicende lavorative faticano a ingranare, dunque per questo Ferragosto è consigliabile concentrarsi sulla sfera sentimentale: per gli indecisi e gli eterni adolescenti, è consigliabile concretizzare le frequentazioni che si stanno portando avanti da un po' di tempo. Per le coppie di lunga data è bene programmare la corrente settimana, che potrebbe donarvi belle emozioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, si presenta al vostro cospetto una interessante stagione dell'amore. Le coppie, anche se nate di recente, possono ricevere importanti conferme. Per i single - anche per coloro che hanno subito forti delusione - è arrivato il momento di mettersi in gioco.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 agosto 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione