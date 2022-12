Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, il cielo porta buone notizie sul fronte amoroso, i problemi troveranno soluzione e arriva il sereno nella coppia. Sul lavoro tutto prosegue bene e non mancheranno piccole ma importanti novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore meglio lasciarsi andare e non chiudersi a riccio. Sul lavoro arrivano belle novità con la fine del mese, per adesso bisogna ancora pazientare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, se ci sono state delusioni in amore sarebbe meglio andare avanti e guardare al futuro con fiducia. Sul lavoro è un buon periodo per avanzare richieste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore non dovete perdere la fiducia nell'altro e sul lavoro iniziate a pretendere un po' di più dai vostri capi.



