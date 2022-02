Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 febbraio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, la luna è favorevole oggi e più ci avviciniamo a marzo più andrà meglio in amore. Sul lavoro sarebbe meglio pendersi un momento di pausa per riflettere. Se ci sono cose che vi fanno stare male, smettete di farle.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Toro

Cari toro, se siete in dubbio tra due persone, a marzo dovrete fare una scelta. Sul lavoro, cercate di evitare problemi con colleghi e vedrete che presto riuscirete a dare una svolta alla vostra vita.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, Mercurio è dalla vostra parte quindi sono favorite le nuove conoscenze. Sul lavoro le cose da fare sono molte e cercate di stare attenti ai soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore bisogna chiarire un malinteso e sul lavoro vi sentite in un momento di stallo e avete a che fare con colleghi un po' falsi e inaffidabili. Ma non demordete, presto vi riprenderete.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Leone

Cari leoncini, Venere è in una posizione neutrale ma Mercurio sta iniziando un transito opposto quindi attenzione alle parole in amore. Sul lavoro arrivano novità per chi è fermo da un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Vergine

Cari vergine, in amore se ci sono cose da risolvere aspettate la giornata del 17. Sul lavoro aspettate giovedì per hiedere qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Bilancia

Cari bilancia, in amore sarebbe meglio non rivangare il passato perché non servirebbe a nulla. Sul lavoro, sta per arrivare il momento di fare scelte importanti ma fate attenzione ai rapporti con Cancro e Ariete.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, mercurio vi fa qualche dispetto oggi quindi massima attenzione in amore, soprattutto se avete a che fare con qualcuno dell'Acquario e Leone. Sul lavoro, sarebbe meglio non dare peso alle provocazioni.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 14 febbraio 2022 per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Sagittario

Cari sagittario, la luna illumina il vostro cielo di oggi regalando belle emozioni. Sul lavoro date spazio alla creatività e forse è il momento giusto per prendere una decisione per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Capricorno

Cari capricorno, l'amore procede bene e il cielo è dalla vostra parte. Se ci sono

Bene l’amore, con le stelle che sono nate dalla tua parte: se ci sono discussioni ancora aperte meglio farlo dal 17, quando la fortuna sarà con te. Sul lavoro, nuovi incarichi in arrivo: cerca di valutare tutto con calma, in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Acquario

La Luna oggi è in opposizione, in amore c’è qualcosa che non va: cerca di mantenere la calma fino a mercoledì. Sul lavoro, oggi bisogna combattere contro chi ti ‘vuole male’.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2022: Pesci

Alcune discussioni amorose o problemi si possono risolvere in questi giorni. Sul lavoro, ora puoi recuperare un ruolo che avevi perso l’anno scorso, ma cerca di organizzare tutto!