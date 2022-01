Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi promette bene per i sentimenti anche se potreste avere qualche momento di confronto con il partner ma si tratta semore di momenti di crescita per la coppia. Sul lavoro Venere è dissonante e provoca un po' di stanchezza, attenzione a qualche collega del capricorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022: Toro

Cari toro, il cielo di oggi è ottimale per vivere al meglio l'amore. Entro il fine settimana, se siete single, potrebbe nascere un nuovo flirt. Sul lavoro, invece, meglio non buttarsi il scelte rischiose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna è nel segno e parla d'amore. Vivete al massimo le emozioni in questa giornata e sul lavoro meglio non essere troppo frettolosi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, avete Venere contraria purtroppo quindi massima prudenza in amore oggi. Sul lavoro meglio non fare più del dovuto altrimenti accuserete un'eccessiva stanchezza fisica e mentale.



Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022: Leone

Cari leoncini, niente di nuovo sul fronte amoroso ma la situazione resta stabile sia per chi è già in coppia che per chi è ancora single. Sul lavoro siete pieni di energia e voglia di fare, sfruttate al meglio questa carica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022: Vergine

Cari vergine, in amore potrebbero esserci piccoli dubbi da chiarire oggi ma niente di troppo grave. Sul lavoro portate avanti le vostre idee e se prendete la decisione di abbandonare un lavoro, allora fatelo a testa alta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022: Bilancia

Cari bilancia, in amore la giornata inizia nel migliore dei modi con una luna nel segno che porta una bella emotività. Sul lavoro cresce la voglia di fare e se c'è qualcosa che ancora non vi quadra vedrete che a breve si risolverà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 gennaio 2022: Scorpione

Cari scorpioncini, avete una bella luna nel segno che parla d'amore. Sul lavoro, invece, potrebbero esserci ancora delle preoccupazioni e insoddisfazioni ma non esitate a parlarne con i vostri superiori.



